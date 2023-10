Kerajaan kurang proaktif atasi masalah ekonomi

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.

Agensi tunggal sempadan: Warga KDN diminta siap sediaMenteri dalam negeri berkata penubuhan itu akan dimuktamadkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Jemaah Menteri.

Kerajaan tidak 'layan' sebarang surat guna selain Bahasa KebangsaanArahannya siapa sahaja menulis selain bahasa kebangsaan surat itu akan dipulangkan. Ini tidak akan menjadikan kita sempit.'

Apa jaminan kenaikan SST tak beri kesan kepada rakyat, kerajaan disoalAhli Parlimen Bagan Serai berkata realitinya kenaikan SST dari 6.0% kepada 8.0% berpotensi meningkatkan harga keperluan barangan asas.

Dewan Rakyat: Dakwa doakan kerajaan bertemu ajal, Ahli Parlimen dikecam di Dewan Rakyat: Ahli Parlimen Pasir Puteh, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Salleh menimbulkan kekecohan apabila didakwa menyatakan kerajaan akan bertemu

Hanya tujuh ahli Parlimen kerajaan hadir, sidang Dewan Rakyat tertangguh seketikaSesi perbahasan Belanjawan 2024 di peringkat Dewan Rakyat tertangguh seketika apabila hanya tujuh ahli Parlimen kerajaan berada dalam dewan.

SUHAKAM puji langkah kerajaan tangani isu buruh paksaKUALA LUMPUR: Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) menyambut baik langkah progresif kerajaan mendedahkan Laporan Jawatankuasa Bebas Pengur...