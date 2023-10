Kerajaan komited jaga kebajikan warga tentera

KUALA LUMPUR: kepada mereka, tetapi juga kepada ahli keluarga dan masyarakat di sekitar kem tentera.

Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pembangunan aset Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dan perumahan adalah selari dengan matlamat kerajaan untuk menjaga kebajikan pasukan pertahanan negara.

“Saya berharap ini bakal menjadi pemangkin agar ketumbukan badan pertahanan negara terus utuh dalam memastikan keselamatan rakyat berada pada tahap yang terbaik,” katanya menerusi satu hantaran di Facebook. headtopics.com

Perdana Menteri bersama Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamad Hasan menyaksikan Majlis Menandatangani Perjanjian Perpindahan dan Pembangunan Semula Kem Pusat Latihan Polis Tentera (PULAPOT), Unit Army Red Warrior (ARW), Kompeni Kor Polis Tentera Diraja (12KPTD) dan Pembangunan Perumahan Satu Anggota Satu Rumah (SASaR).

Turut hadir sama adalah Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Mohd Zuki Ali dan Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan, Datuk Seri Isham Ishak serta pegawai-pegawai kanan kementerian Kementerian Pertahanan dalam satu kenyataan memaklumkan kompleks baharu tersebut bakal dibina di tapak Mukim Si Rusa, Port Dickson dan akan melibatkan pembinaan Pejabat Markas, Wisma Perwira, Wisma Bintara, Dewan Serbaguna, Kemudahan Bilik Latihan, Kemudahan Bilik Penginapan, Padang Kawad, Sirkit Menempuh Halangan, lapang sasar pistol dan lain – lain lagi kemudahan yang akan memberi manfaat kepada PULAPOT dan ARW. headtopics.com

Jelas kementerian tersebut, sebanyak 213 unit Rumah Keluarga Angkatan Tentera (RKAT) dengan pelbagai kelas bakal disediakan untuk anggota ATM yang bakal berpindah.

Read more:

UMonline »

University of Nottingham Malaysia launches Future Students Centre to boost Malaysia’s appeal to international studentsA woman who filmed herself arguing with the police after she verbally abused a hospital staff member was sentenced to five weeks and five days’ jail and fined S$600 on Wednesday. Read more ⮕

The OnePlus Open will not be sold in Malaysia - OnePlus Malaysia rep confirmsPreviously, we mentioned the release of the OnePlus Open. Today, a OnePlus Malaysia representative confirmed that the phone will not be available on t Read more ⮕

Persatuan mahu kerajaan campur tangan mogok drebar loriPersatuan Kontraktor Binaan Malaysia dan Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan berkata sejumlah projek pembinaan tertangguh akibat protes. Read more ⮕

Kerajaan mahu kekalkan Shuttle Tebrau selepas RTS beroperasi'Dalam perjanjian dengan Singapura, antara syarat yang dipersetujui, apabila siapnya perkhidmatan RTS dan bermula beroperasi.... Read more ⮕

Kerajaan tak cadang denda lelaki ceroboh koc ‘merah jambu’Sebaliknya Menteri Pengangkutan Loke Siew Fook berkata pihaknya akan meningkatkan advokasi dan teguran. Read more ⮕

Kerajaan tiada iltizam politik untuk perkenal semula GST, kata bos MydinAmeer Ali Mydin mengkritik senarai panjang pengecualian SST oleh kerajaan, termasuk F&B, sektor yang menurutnya paling banyak menjana hasil. Read more ⮕