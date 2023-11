Kerajaan jamin lantikan badan berkanun kawal selia pendanaan politik adalah telus

Sehubungan itu, beliau berharap selepas RUU itu dilaksana, sumbangan politik dalam apa juga bentuk tidak dijadikan medium penyalahgunaan kuasa, dalam kalangan ahli parti politik yang boleh menjejaskan imej negara.

“Inisiatif ini juga membuktikan komitmen melaksana agenda reformasi berterusan dan memastikan integriti serta tatakelola yang baik demi kesejahteraan di Malaysia,” katanya pada sesi kamar khas di Dewan Rakyat hari ini.

Semasa sesi jawapan menteri di Dewan Rakyat pada 18 September lalu, Kabinet bersetuju supaya skop RUU berkaitan pendanaan politik dirujuk kepada Jawatankuasa Pilihan Khas Hak Asasi Manusia, Pilihan Raya dan Reformasi Institusi di Dewan Rakyat pada 8 September lalu.

Antara pertimbangan tersebut ialah peranan pengawalseliaan dilaksana oleh sebuah badan berkanun Persekutuan sebagai entiti bebas dan berkecuali dan membolehkan pengawalan sumbangan politik dibuat sepanjang masa dan bukan terhadap ketika pilihan raya sahaja.

Katanya, ia termasuk Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694), Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 (Akta 5), Akta Pendaftar Pertubuhan 1966 (Akta 335) serta Akta Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Kegiatan Haram 2001 (Akta 613).

