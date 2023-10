Kerajaan akan kaji insentif bagi konsep ‘bina kemudian jual’, kata Nga

KUALA LUMPUR: Kerajaan sedia berbincang dengan Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan (Rehda) mengenai insentif bagi menggalakkan pemaju perumahan mengguna pakai konsep “bina kemudian jual”.

Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, Nga Kor Ming, berkata konsep “bina kemudian jual” kaedah terbaik untuk menyelesaikan masalah projek perumahan sakit.“Bulan depan, saya akan berbincang dengan Rehda tentang insentif untuk pemaju perumahan mengamalkan konsep bina kemudian jual,” katanya selepas melancarkan ekspo perumahan di sini.

Nga yakin tiada lagi projek perumahan terbengkalai jika pemain industri mengamalkan konsep baharu itu kerana mereka hanya boleh menjual apabila siap dibina. “Saya percaya ini langkah baharu ke hadapan, tetapi kita tidak akan tergesa-gesa kerana saya percaya dengan perkongsian pintar antara sektor swasta dan awam.” headtopics.com

Pada 2019, pentadbiran Dr Mahathir Mohamad berkata Putrajaya akan mengkaji semula skim “bina kemudian jual” untuk pemilikan hartanah tahun itu. Nga berkata, kerajaan berharap pemilikan rumah akan mencapai 80% pada 2024 dan hampir RM800 juta diperuntukkan dalam belanjawan 2024 untuk projek perumahan rakyat dan Rumah Mesra Rakyat.

Katanya, kementeriannya sedang merangka garis panduan baharu sebagai penambahbaikan bagi memastikan rumah mampu milik mencukupi dan berkualiti untuk rakyat.

Read more:

fmtoday »

Nga: Malaysia remains committed to urban renewal agendaPUTRAJAYA: Malaysia continues to focus on the urban renewal agenda to make the country greener, smarter and more sustainable in line with the Sustaina... Read more ⮕

Govt to explore incentives for ‘build-then-sell’ concept, says NgaLocal government development minister Nga Kor Ming says it is the best option to put an end to sick housing projects. Read more ⮕

Govt to explore incentives for ‘build-then-sell’ concept, says NgaKuala Lumpur: The government is set to discuss with the Real Estate and Housing Developers’ Association Malaysia (Rehda) on incentives for housing developers to encourage them to adopt the “build-then-sell” concept. Read more ⮕

– Resorts World Genting bina jaringan produk pelanconganSesi ini adalah peluang terbaik membina jaringan perniagaan bersama Kumpulan Resort World Genting demi kepentingan industri pelancongan. Read more ⮕

Mindef akan bina lebih 7,000 kediaman di bawah program sasarPUTRAJAYA: Kementerian Pertahanan (Mindef) akan membina lebih 7,300 kediaman di bawah program Satu Anggota Satu Rumah (SASaR) di Kem Wardieburn dan Ke... Read more ⮕

Jadi ‘bahan ketawa’, bos Mydin kritik kerajaan tangani bekalan berasAmeer Ali Mydin berkata kekurangan gula dijangka akan berlaku ketika diwawancara dalam rancangan ‘Stakeholders, with Shireen’. Read more ⮕