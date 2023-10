Kementerian Kesihatan Gaza terbit senarai nama, maklumat mangsa terbunuh

GAZA: Kementerian Kesihatan di Gaza menerbitkan senarai nama hampir 7,000 orang yang terbunuh akibat serangan Israel di wilayah itu dalam tempoh tiga minggu lalu.

Senarai yang dilaporkan setebal 212 muka surat itu lengkap dengan nama, umur jantina dan nombor pengenalan rasmi 6,747 orang yang terbunuh di Gaza sejak Israel memulakan serangan udaranya pada 7 Oktober lalu.

Menurut akhbar The Independent, dokumen itu menyatakan bahawa senarai ini tidak termasuk 281 mayat yang masih belum dikenal pasti. Senarai itu dibuat bagi membidas kenyataan Presiden Amerika Syarikat (AS), Joe Biden yang mendakwa tidak yakin dengan jumlah kematian di Palestin.“Tetapi saya tidak yakin dengan jumlah yang digunakan oleh rakyat Palestin,” kata Biden pada sidang akhbar semalam tanpa menawarkan sebarang bukti tentang keraguannya.-AGENSI headtopics.com

