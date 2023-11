Kemelut MYAirline: PERKESO laksana lima intervensi, 357 permohonan faedah SIP diproses

Mohammed Azman berkata perkembangan itu membawa kepada dua lagi mesyuarat lanjutan secara dalam talian dan fizikal dilangsungkan, masing-masing pada 18 serta 19 Okt. “Hasil mesyuarat itu kemudian membawa kepada taklimat faedah Sistem Insurans Pekerjaan (SIP) dan pemprofilan pekerja oleh Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan untuk kakitangan MYAirline bertempat di Subang Jaya, selama dua hari bermula 25 Okt,” katanya dalam satu kenyataan di sini hari ini.

Katanya usaha PERKESO menyalurkan bantuan demi merungkai kemelut dialami pekerja MYAirline turut mendapat kerjasama daripada Kesatuan Kebangsaan Anak-Anak Kapal Kabin Penerbangan Malaysia (NUFAM). Beliau berkata bagaimanapun PERKESO akan terus melipatgandakan usaha ke arah penyaluran bantuan termasuk dari segi pemberian faedah, penempatan pekerjaan baharu dan peningkatan kemahiran dalam kalangan pekerja MYAirline.

Mohammed Azman berkata pihaknya memandang serius majikan yang tidak berdaftar dan mencarum pekerja di bawah seliaan mereka dengan PERKESO dan tindakan tegas akan diambil sekiranya terdapat sebarang ketidakpatuhan terhadap perkara itu.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SOYA_CINCAU: MYAirline Suspension: The saga continues as MAVCOM suspends MYAirline Air Service License instead of revocationMAVCOM officially suspended the Air Service License (ASL) of MYAirline effective immediately. This is after an unsatisfactory response by the airline. Read on to find out more.

Source: Soya_Cincau | Read more ⮕

STARONLINE: MYAirline's licence suspended by Mavcom effective immediatelySINGAPORE: The wife and four children of a doctor who died in 2021 tussled in court over his life savings of S$4 million, even though he made a will in 2012 stating that the money held in two bank accounts should be equally divided among his four children.

Source: staronline | Read more ⮕

FMTODAY: Mavcom gantung lesen MYAirline serta-mertaPenjelasan MYAirline kepada surat tunjuk sebab ‘tidak memuaskan’, kata Suruhanjaya Penerbangan Malaysia.

Source: fmtoday | Read more ⮕

FMTODAY: Mavcom suspends MYAirline’s licenceThe aviation industry regulator did so after deeming the airliner’s response to a show cause letter unsatisfactory.

Source: fmtoday | Read more ⮕

UMONLINE: Lesen MYAirline digantung serta-merta“MAVCOM telah menerima penjelasan bertulis MYAirline pada 27 Oktober 2023. Setelah mengkaji penjelasan bertulis tersebut, MAVCOM ...

Source: UMonline | Read more ⮕

SOYA_CINCAU: MYArline Suspension: The saga continues as MAVCOM suspends MYAirline Air Service License instead of revocationMAVCOM officially suspended the Air Service License (ASL) of MYAirline effective immediately. This is after an unsatisfactory response by the airline. Read on to find out more.

Source: Soya_Cincau | Read more ⮕