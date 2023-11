Kebakaran hutan California paksa ribuan penduduk berpindah

Kebakaran hutan dikenali sebagai Highland Fire dikatakan meningkat hampir dua kali ganda saiznya semalaman.Fenomena bermusim berlaku apabila angin gurun kering bertiup ke arah lautan sehingga mencetuskan risiko kebakaran di California Selatan.

Highland Fire yang berlaku di kawasan luar bandar tenggara Los Angeles turut menjejaskan sebuah lebuh raya, selain memusnahkan sekurang-kurangnya sembilan bangunan. Jabatan Perhutanan dan Perlindungan Kebakaran California (Cal Fire) memaklumkan kebakaran itu masih tidak dapat dikawal setakat pagi semalam.

Menurut jabatan itu, pasukan bomba yang berada di lokasi sedang berusaha memadamkan kebakaran itu, manakala helikopter turut digunakan dalam operasi berkenaan. Jabatan Bomba Riverside County mengeluarkan arahan pemindahan kepada ribuan penduduk di daerah itu termasuk bandar kecil Aguanga, lokasi kebakaran bermula pada Isnin lalu.Sementara itu, Cal Fire memaklumkan punca kebakaran hutan itu masih sedang disiasat.

Jelasnya, kebakaran itu dilihat sebagai ancaman berterusan dengan beberapa jalan sudah ditutup dan arahan pemindahan penduduk berkuat kuasa. Setakat ini, California Selatan hanya mengalami kebakaran ringan pada tahun 2023, selepas hujan lebat luar biasa termasuk ribut tropika pertama melanda kawasan padat dengan penduduk di negeri itu dalam tempoh 84 tahun. – REUTERS/AFP

