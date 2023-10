KBS bantu pasukan Flag Football layak ke Olimpik 2028

SHAH ALAM: Kementerian Belia dan Sukan (KBS) sedia memberikan bantuan kepada pasukan Flag Football negara ini untuk layak ke Sukan Olimpik 2028 di Los Angeles, Amerika Syarikat (AS).

Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Adam Adli Abdul Halim berkata, KBS akan bertemu Persatuan American Football Malaysia (MAFA) dan pihak lain berkaitan bagi membincangkan hala tuju sukan berkenaan dalam tempoh lima tahun akan datang.

“Kejayaan menganjurkan kejohanan ini menjadi bukti MAFA serius mahu pasukan Flag Football Malaysia setanding dengan negara kuat dalam sukan itu. “MAFA memperkenalkan sukan Flag Football kepada pihak KBS beberapa bulan lepas dan sedikit sebanyak memberikan makluman mengenai sukan itu sendiri,” katanya selepas merasmikan Kejohanan Flag-Football Peringkat Asia-Oceania, hari ini. headtopics.com

Sementara itu, Presiden MAFA, Mohd. Shahmil Bahari memaklumkan, sebanyak 11 pasukan daripada sembilan buah negara yang mengambil bahagian dalam kejohanan ini. Menurutnya, pasukan Malaysia menghantar dua pasukan, iaitu pasukan lelaki dan wanita yang rata-rata berumur lingkungan 20-an.

“Saya harap pasukan negara dapat layak ke Piala Dunia Flag Football 2024 yang dijangka diadakan di Finland. Harap pihak KBS dapat memberikan bantuan seberapa banyak yang mungkin sekiranya pasukan negara layak ke Piala Dunia,” ujarnya. – UTUSAN headtopics.com

Read more:

UMonline »

KBS akan bantu, sokong bangunkan sukan Flag FootballSHAH ALAM: Kementerian Belia dan Sukan (KBS) akan membantu dan memberi sokongan yang diperlukan Malaysia American Football Association (MAFA) dalam me... Read more ⮕

Teruskan berjuang supaya skuasy masuk Sukan OlimpikTeruskan berjuang supaya skuasy masuk Sukan Olimpik Read more ⮕

KBS serah FAM, MFL isu gaji pemain tertunggakSHAH ALAM: FAM dan Liga Bola Sepak Malaysia (MFL) perlu bertindak bagi menyelesaikan isu tunggakan bayaran gaji pemain dalam Liga Super. Read more ⮕

Swiss prosecutors drop probe into Fifa chief InfantinoThe world football governing body noted its ‘extreme satisfaction’ with the decision. Read more ⮕

Annil eyes chance to shine in German football leagueKajang-born Malaysia Under-23 squad player hopes to make it on the main stage by playing in the Bundesliga someday. Read more ⮕

Korda guna Kejohanan Maybank untuk lonjak pada penghujung musim di FloridaKUALA LUMPUR: Penyandang juara Olimpik, Nelly Korda (gambar) berharap dapat menggunakan Kejohanan Golf Maybank di Kuala Lumpur Golf & Country Club (KL... Read more ⮕