Kampung Forest koloni setinggan pertama nikmati bekalan elektrik

“SESB telah membelanjakan RM3.5 juta untuk menyediakan tiang-tiang baharu, meter prabayar dan pendawaian,” katanya selepas melawat tapak projek IDP Kampung Forest pada pagi Selasa. “Kita juga mahu memastikan pengguna SESB di kawasan lain tidak mengalami gangguan bekalan akibat aktiviti penyambungan haram,” katanya.Mohd Yaakob berkata, meskipun projek ini bersifat interim, ia masih mampu mengurangkan kerugian yang ditanggung SESB.

Statistik daripada Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah juga menganggarkan terdapat 31,470 rumah ataupun 224 koloni setinggan di seluruh negeri, dan jumlah ini dijangka akan meningkat lagi pada tahun hadapan.

Mohd Yaakob berkata, SESB berharap semua pihak akan menyokong langkah pertama ini untuk menyelesaikan permasalahan permintaan bekalan elektrik yang sah dan selamat di koloni setinggan di seluruh Sabah dan Labuan.

Di samping itu juga, infrastruktur pembekalan elektrik akan sentiasa dipantau oleh VSSSB bagi mengelakkan kejadian laku musnah terhadap pepasangan sedia ada, yang boleh menyebabkan gangguan bekalan kepada pengguna lain.

“Sebagai penduduk di kawasan ini, kami kini menikmati bekalan elektrik yang lebih stabil di mana lampu pun menyala dengan baik, bukan seperti dahulu, berkelip-kelip akibat bekalan tidak stabil,” katanya.

Dalam perkembangan lain, SESB akan memulakan langkah untuk memperkenalkan sistem meter pintar yang membolehkan pengguna memantau bil, dan SESB dapat mengesan sebarang aktiviti curi elektrik melalui sistem tersebut.

