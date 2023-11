Kad Diskaun Khas Menu Rahmah tawar diskaun sehingga 40% kepada pengusaha

“Kerajaan berterima kasih kepada pengusaha yang menawarkan Menu Rahmah khusus kepada kumpulan yang memerlukan dengan kadar RM5 ke bawah. “Sebab itu kita fikir bentuk galakan yang boleh diberikan kepada pengusaha yang sama-sama membantu kerajaan menangani kos sara hidup dan oleh demikian kita perkenalkan Kad Diskaun Khas ini,” katanya.

Beliau berkata demikian pada pelancaran Kad Diskaun Khas itu yang turut dihadiri Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuziah Salleh.Sehingga kini, beliau berkata sebanyak 2,849 premis berdaftar menawarkan Menu Rahmah dan berharap lebih banyak pihak akan turut serta dalam inisiatif itu.

Antara barangan diskaun yang ditawarkan kepada pengusaha Menu Rahmah yang telah diluluskan penyertaannya adalah barangan mentah seperti ayam, bawang dan barang asas lain bagi membantu mereka mengurangkan kos penyediaan makanan.

Selain itu beliau berkata permohonan Kad Diskaun Khas Menu Rahmah telah dibuka mulai hari ini melalui portal https://menurahmah.kpdn.gov.my dengan kriteria yang ditetapkan adalah warganegara Malaysia, telah berdaftar sebagai pengusaha Menu Rahmah di bawah kementerian itu dan perniagaan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia serta pihak berkuasa tempatan.

Inisiatif Menu Rahmah dilancarkan bekas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub pada 31 Jan lepas bagi membantu mengurangkan beban hidup rakyat terutamanya golongan kurang berkemampuan.

