June Wei tangguh hasrat berlatih dengan Axelsen

Sejak dari itu, June Wei banyak mengeluarkan duit poketnya sendiri untuk membiayai kos penyertaan ke saingan antarabangsa, dan situasi ini turut mengganggu tumpuannya untuk beraksi dengan lebih baik. “Saya sepatutnya memperbaharui kontrak dengan pihak penaja pada Mei lalu, namun mereka menjelaskan enggan menaja saya selepas tamat setahun bekerjasama. Viktor (Axelsen) sudah mempelawa saya, malah tiket penerbangan dan penginapan juga saya telah uruskan namun semua itu terpaksa dibatalkan setelah saya kehilangan penaja.

“Mujur (Ong) Ewe Hock sudi mendengar masalah saya dan mahu menjadikan saya sebagai anak muridnya yang terbaru di Kelab Badminton Serdang. Dia juga sedang cuba untuk mendapatkan tajaan baru untuk saya,” jelas Jun We yang baru dua minggu berlatih di bawa legenda negara itu.

Bagaimanapun ia belum cukup buat June Wei apabila dia tewas di pusingan pertama Kejohanan Badminton Masters Kuala Lumpur (KL) 2023 semalam di tangan pemain Singapura, Jason Teh dengan keputusan 8-21, 10-21 selepas bergelut dengan kecederaan di kaki kanan.

Kekalahan serta kecederaan yang dialaminya ini turut menandakan bahawa musim 2023 sudah berakhir buat June Wei, sekaligus peluang untuk memburu tempat ke Sukan Olimpik Paris 2024 terpadam. “Saya boleh katakan peluang saya (ke Sukan Olimpik) sudah tertutup, kerana berdepan banyak masalah di luar gelanggang.

“Saya perlu berehat kerana saya sendiri tidak pasti bila saya mendapat kecederaan ini, yang saya tahu, saya tidak berasa selesa dengan keadaan kaki saya. Saya dinasihatkan untuk berehat dan membuat rawatan bagi mengelakkan kecederaan ini menjadi serius, jadi saya tidak akan menarik diri dari Kejohanan Masters Korea Selatan minggu hadapan,” tambahnya.

