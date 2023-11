Jual barang kemas demi rawatan suami kanser rektum

Katanya, untuk menampung kos rawatan dan pengangkutan untuk ke HRPZ II yang jaraknya lebih 300 kilometer (km) dia terpaksa menjual seutas gelang emas miliknya. “Suami kini sudah memakai beg stoma kerana masalah penyakitnya dan dia tidak mampu menguruskan dirinya sendiri. Setiap dua minggu sekali dia perlu ke HRPZ II untuk membuat kemoterapi dan saya sendiri yang akan memandu kenderaan untuk membawa dia ke sana,” katanya.

Menurut Wan Normarlisa, setiap bulan dia perlu membelanjakan lebih RM200 untuk membeli beg khas (beg stoma) yang menjadi keperluan penting suaminya ketika ini.“Kini tanggungjawab terhadap keluarga terletak di bahu saya kerana suami sudah terputus sumber pendapatan apabila tidak dapat bekerja sebagai pemandu kontrak kenderaan pacuan empat roda.

“Anak-anak juga akan ditukar sekolah di Kota Bharu, lebih dekat dan mudah untuk saya menguruskan suami dan mengelak anak-anak tercicir dalam pelajaran,” katanya. “Insya-Allah selepas ini akan menyusul sumbangan yang seterusnya daripada pihak PIBG sekolah kerana mereka juga ada membuat kutipan untuk membantu meringankan beban keluarga berkenaan.

