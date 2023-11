JPA terima 98,757 cadangan Kajian Sistem Saraan Perkhidmatan Awam

Menurut Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (KPPA), Datuk Seri Dr. Zulkapli Mohamed, pihaknya komited memastikan kajian itu dilaksanakan mengikut tempoh masa ditetapkan dengan dapatan data terangkum dan inklusif mewakili segenap lapisan suara akar umbi penjawat awam.

“Bertitik tolak atas kesediaan ini, perubahan untuk menerima budaya kerja pantas dan berkesan melalui pendekatan menyeluruh tiga pihak iaitu rakyat, kerajaan dan industri perlu digerakkan seluruh jentera perkhidmatan awam untuk sama-sama tingkatkan prestasi dan produktiviti.

Terdahulu, sesi libat urus KPPA bersama penjawat awam negeri Johor mengenai kajian berkenaan diadakan semalam dalam usaha pelaksanaan sesi itu ke semua peringkat negeri bermula Ogos lalu. Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa pembentangan Belanjawan 2024 lalu mengumumkan agar pelaksanaan penuh SSPA dibuat bermula tahun 2025.

“Prestasi penjawat awam dilihat dari aspek produktiviti yang mewajarkan gaji setimpal, kesejahteraan dalam menangani kos sara hidup dan kemampanan fiskal negara dalam membiayai perbelanjaan berkaitan perkhidmatan awam,” katanya.

