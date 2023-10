Johor Port, PTLCL rai pencapaian operasi Bunkering LNG ke-100

Pelaksanaan operasi ini bermula pada November 2020 dengan pembekalan LNG kepada kapal MV Siem Aristotle yang juga merupakan Operasi LNG Bunkering Malaysia yang pertama.

Hasil kerjasama dengan PTLCL melalui Petronas Marine telah berjaya menyempurnakan Operasi Bunkering LNG ke-100 pada 28 Julai lalu untuk Pengangkut Pukal Max Newcastle ‘Mount Norafjell,’ mengatasi Singapura dari segi bilangan operasi LNG Bunkering dan jumlah tan bunker sekali gus mengukuhkan lagi kedudukan Malaysia sebagai perintis hab bunker di Asia.

Ketua Pegawai Eksekutif Johor Port, Md. Derick Basir berkata, kejayaan Operasi Bunkering LNG ke-100 merupakan pencapaian yang membanggakan bagi Johor Port yang juga pelabuhan Bunkering LNG paling aktif di Asia dengan rekod jumlah tan bunker melebihi 100,000 tan metrik. headtopics.com

“Had Pelabuhan Pasir Gudang di bawah Johor Port terletak pada kedudukan yang paling penting di laluan kapal-kapal dari arah Timur dan Barat, menjadikan Johor Port sebagai lokasi pilihan untuk semua kapal LNG yang melalui laluan tersebut bagi operasi LNG Bunkering.

“Pencapaian di dalam operasi ini menunjukkan komitmen kami untuk menyediakan perkhidmatan marin yang cekap bagi menyokong pertumbuhan perniagaan LNG di Malaysia. “Kami sangat mengutamakan hal keselamatan di dalam perkhidmatan yang diberikan dan berpuas hati dengan pelaksanaan operasi bunkering dengan sifar kemalangan yang telah berjaya dijalankan sejak tiga tahun yang lalu,” katanya dalam kenyataan. headtopics.com

Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif PETCO Trading Labuan Company Limited, Shamsul Bahari Salleh berkata, kejayaan ini menjadi pendorong untuk lebih banyak pencapaian pada masa akan datang dalam usaha memacu penggunaan bahan api yang lebih bersih di dalam industri marin.

