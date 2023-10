JKKK, JKDB di Penampang terima geran pentadbiran

Beliau yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata, setiap JKKK dan JKDB menerima sebanyak RM2,000.

SPONSORED CONTENT Daily Express members: Enjoy 1 for 1 signature cocktails and more at Hyatt Centric Kota Kinabalu Kota Kinabalu: DAILY EXPRESS is partnering with Hyatt Centric Kota Kinabalu to offer an exclusive deal for our members. Read more “Geran pentadbiran ini adalah untuk membantu mereka membiayai kos-kos mesyuarat seperti membayar bil-bil elektrik, air dan program gotong-royong yang mereka anjurkan.

“Setiap badan komuniti seperti JKKK dan JKDB boleh memohon projek infrastruktur atau projek ekonomi yang kosnya RM50,000 hingga RM100,000 di kampung masing-masing. Ini merupakan kali pertama Perdana Menteri dan Kerajaan Persekutuan menyediakan inisiatif seperti ini bagi memperkasakan komuniti.“Pendekatan ini baik akan melengkapkan inisiatif-inisiatif lain yang dilaksanakan oleh wakil rakyat, pejabat daerah dan pelbagai kementerian lain di kampung mereka,” katanya. headtopics.com

Ewon berkata, bagi memberi kefahaman kepada badan-badan JKKK dan JKDB khususnya kawasan Kadamaian dan Penampang, beliau akan menjemput pihak ICU Jabatan Perdana Menteri atau Kementerian Ekonomi yang bertanggungjaab untuk melaksanakan Program Ekonomi Madani bagi memberikan penjelasan lebih lanjut.

“Mereka adalah ‘kabinet’ di peringkat kampung, mereka perlu menyalurkan maklumat daripada kerajaan kepada rakyat di kampung masing-masing dan menjadi pemudah cara. “Tanggungjawab mereka besar walaupun peringkat kampung termasuk mamantau pelaksanaan projek di kawasan masing-masing bagi memastikan peruntukan yang disalurkan wakil rakyat, kementerian, jabatan dan kerajaan atau projek tanggungjawab sosial korporat (CSR) dapat dilaksanakan dengan baik. headtopics.com

Read more:

DailyExpress_MY »

Tubuh jawatankuasa pantau penerima geran PPSMIPemantauan dan pemeriksaan dilakukan secara mengejut ke atas organisasi dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang menerima geran peruntukan. Read more ⮕

Ramanan: Mitra tubuh jawatankuasa pantau penerima geran PPSMIPUTRAJAYA: Satu jawatankuasa pemantauan akan ditubuhkan untuk memastikan peruntukan RM27.19 juta di bawah Geran Program Pembangunan Sosioekonomi Masya... Read more ⮕

Sivakumar dipanggil PAC pada Isnin, kata sumberDifahamkan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara mengadakan inkuiri berkait program latihan dan pengurusan dana HRD Corp. Read more ⮕

DAP tegur pemimpin terima gelaran DatukJawatankuasa Tertinggi Pusat (CEC) DAP memberi teguran keras terhadap dua pemimpinnya yang menerima gelaran Datuk. Read more ⮕

Traffic lights urged at spot that claimed couplePENAMPANG: The daughter of the couple killed while making a U-turn along the Jalan Penampang bypass on Sunday hopes the relevant authority will consider safety measures at the spot to prevent future tragedies. Read more ⮕

Option for students to be in businessPENAMPANG: Entrepreneur Development and Cooperatives Minister Datuk Ewon Benedict said the hardship endured during the Covid-19 lockdown could be reason why some students did not sit for their SPM examinations. Read more ⮕