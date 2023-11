Jika gagal saya sedia ‘dihukum’, kata Hasbie menjelang pemilihan Amanah

PETALING JAYA: Ketua Pemuda Amanah Mohd Hasbie Muda bersedia ‘dihukum’ pada pemilihan parti itu bulan depan, susulan kenyataan timbalannya Razak Ridzuan berhubung kegagalan mereka menguasai naratif politik pengundi muda.

Hasbie berkata perwakilan sayap boleh menilai gerak kerja dan prestasinya sepanjang memegang jawatan itu pada Oktober 2021, menggantikan Shazni Munir Mohd Ithnin yang meninggal dunia.“Saya tidak akan melarikan diri atau elak dari dihukum dalam pemilihan, sebagai pemimpin jangan takut ditolak atau dihukum jika benar kita gagal atau tidak menunjukkan prestasi baik,” katanya kepada FMT.

Pada 27 Okt lalu, Razak mengumumkan tidak akan bertanding pemilihan sayap itu kerana bertanggungjawab di atas kegagalan mereka menarik pengundi muda Melayu dan mencadangkan pimpinannya digantikan muka baharu.

Beliau berkata pandangan itu berdasarkan kegagalan Pemuda Amanah menguasai naratif politik dalam kalangan anak muda yang majoritinya menyokong Perikatan Nasional (PN) pada PRU15 dan PRN Ogos lalu. Mengulas kenyataan orang nombor duanya itu, Hasbie mengakui sayap berkenaan mempunyai kelemahan namun menyifatkan kesimpulan mereka gagal secara mutlak adalah ‘terlalu remeh’.

“Semua maklum bahawa undi Melayu dikuasai Pakatan Harapan (PH) dan Barisan Nasional (BN) merosot manakala peningkatan dilihat pada PN. Begitu juga undi anak muda,” katanya. Namun tegasnya Pemuda Amanah juga mempunyai kejayaan seperti penyatuan dan perpaduan selepas terjejas teruk akibat tindakan lompat parti bekas ketua Hasnul Zulkarnain Abdul Munaim.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UMONLINE: Siapa calon sesuai isi jawatan Timbalan Presiden Amanah?Ini sekali gus mencetuskan tanda tanya siapa yang layak bagi menggantikan Allahyarham Salahuddin.Hal ini disebabkan keteram­pilan...

Source: UMonline | Read more ⮕

THERAKYATPOST: KKD Arah Penganjur Konsert Sediakan ‘Kill Switch’ Jika Berlaku Aksi Tak SenonohKKD telah meminta penganjur konsert supaya memutuskan bekalan elektrik sekiranya berlaku aksi tidak senonoh atas pentas terutamanya buat artis luar negara.

Source: therakyatpost | Read more ⮕

FMTODAY: Tak mustahil lebih ramai sokong Anwar jika PN enggan rundingPenganalisis berkata tidak mustahil lebih ramai akan mengikut langkah Ahli Parlimen Kuala Kangsar dan Labuan sekiranya isu peruntukan ‘tergantung’.

Source: fmtoday | Read more ⮕

FMTODAY: Tak mustahil lebih ramai sokong Anwar jika PN enggan rundingFree Malaysia Today is an independent, bi-lingual news portal with a focus on Malaysian current affairs. Since 2009, we have been presenting news and analyses round the clock, staying true to objectivity – the missing dimension in today’s news scene.

Source: fmtoday | Read more ⮕

FMTODAY: Agensi pelancongan akan dipanggil jika pelawat China tinggal lebih masaAgensi pelancongan yang mengurus pelawat dari China akan ‘dicari’ sekiranya mereka tidak keluar negara selepas 30 hari.

Source: fmtoday | Read more ⮕

FMTODAY: Perlu sesuaikan harga makanan jika ayam naik, kata peniagaPenyesuaian harga makanan bergantung kenaikan harga ayam di pasaran, kata peniaga selepas penamatan subsidi dan kawalan harga mulai hari ini.

Source: fmtoday | Read more ⮕