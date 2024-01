Jenayah Seksual Kanak-Kanak Meningkat: Apa yang Harus Dilakukan?

Apalah daya seorang anak kecil, tubuh yang seharusnya dilindungi dan disayangi itu adakalanya diambil kesempatan bagi memuaskan nafsu serakah. Bukan sekadar omong kosong, buktinya, sepanjang tahun ini media tidak berhenti melaporkan jenayah seksual kanak-kanak yang semakin meningkat. Antaranya, kes seorang guru menggigit dan menarik bibir seorang kanak-kanak lelaki berusia enam tahun dengan alasan sekadar bergurau.

Sedangkan, ibu kanak-kanak tersebut memaklumkan anaknya mengalami trauma yang teruk sehingga muram setiap kali perlu ke sekolah. Bukankah perkara sedemikian sudah mencatatkan satu detik hitam dalam kehidupan kanak-kanak yang baru ingin mengenal dunia? Sedangkan, negara sudah mempunyai beberapa akses kepada pencegahan jenayah ini seperti talian NUR dan tidak kurang juga pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang lantang menyuarakan hak anak-anak kecil ini. Tetapi, kenapa ia terus berlaku? Bercakap kepada Utusan Malaysia, aktivis kanak-kanak, Datuk Dr





