Jenama Make-Up Rare Beauty Diboikot, CEO Produk Pro-Israel

Susulan aktiviti tersebut, masyarakat sedunia telah mula menguar-uarkan di media sosial tentang jenama yang patut dielakkan. Scott Friedman telah bersama dengan barisan pengurusan Rare Beauty sejak Januari tahun 2019 lalu iaitu ketika jenama itu baru mula ditubuhkan.

Selena Gomez Tampil Bersuara Tentang Konflik Palestin & Israel Di Instagram Untuk info, isu tersebut mula mendapat perhatian ramai sejak pengasas Rare Beauty iaitu Selena Gomez tampil menyuarakan pandangannya terhadap konflik antara Palestin dan Israel di Instagram Story baru-baru ini.

“Individu yang diseksa, dibunuh dan sebarang tindakan membenci oleh mana-mana kumpulan adalah mengerikan,” ujarnya dalam perkongsian itu. Selebriti Hollywood itu berkata mempunyai seorang adik kecil membuatkannya berasa terkilan dengan situasi ketika ini. Netizen Mula Boikot Rare Beauty Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warganet yang menyokong penduduk Palestin telah mengecam kenyataannya bersifat ‘neutral’ itu.

“Anda ada kuasa yang besar bagi menyalurkan kebenaran kepada jutaan orang di luar sana, tapi memilih untuk tidak berbuat demikian,” ujar Tyra.

