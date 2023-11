JDT hormati kemampuan Perak

Walaupun membawa bekalan selesa, Solari mengingatkan skuad Harimau Selatan agar tidak memandang rendah keupayaan skuad bimbingan Yusri Che Lah yang menunjukkan perkembangan positif sejak akhir-akhir ini.

“Kesemua pemain diingatkan supaya memberi tumpuan penuh ketika berdepan Perak agar hasrat untuk melangkah ke final dapat direalisasikan di hadapan penyokong sendiri. “Saya beri jaminan bahawa skuad JDT akan mempertaruhkan kesebelasan utama terbaik pada pertemuan ini seterusnya melangkah ke perlawanan akhir dengan keputusan yang memberangsangkan,” katanya.

Solari berkata, persiapan pasukan berada di tahap terbaik dengan kesemua pemain bersedia untuk diturunkan pada aksi separuh akhir menentang skuad The Bos Gaurus.

