Japandi beri aura minimalis dan nyaman

Selain memercikkan suasana nyaman, ia juga sebenarnya memberikan ilusi ruang lebih luas.

Oleh itu, tidak hairanlah ia semakin menjadi pilihan dalam kalangan kaki dekorasi semenjak tiga ke empat tahun kebelakangan ini. Disebabkan itu, konsep Rumah ladang dan Japan-Scandinavian (Japandi) menjadi pilihan pemilik kediaman, Nur Syahirah Md. San yang menginginkan ruangan rumah yang lebih luas dan selesa.“Rumah saya jenis sempit dan tidak terbuka, jadi tema ini sangat sesuai dalam beri ilusi lebih luas. “Pilihan warna neutral seperti putih, kelabu dan krim juga buatkan rumah nampak tenang dan nyaman,” katanya kepada Seri.

Sebaliknya tampil kemas dengan susun atur sederhana, manakala warna-warna dinding yang cerah memberikan pencahayaan lebih baik. Mengenai aspek penjagaan, kata Syahirah tidak sukar lantaran terdapat banyak peralatan dan alat cucian yang membantu menjaga perabot berwarna cerah.“Anak-anak pun sudah diajar untuk sentiasa menjaga kebersihan rumah,” katanya headtopics.com

