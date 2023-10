Jangan terkejut jika anak-anak kita hidap diabetes

MUNGKIN ramai menyangka penyakit diabetes hanya menyerang golongan dewasa. Pandangan itu adalah tidak tepat kerana penyakit itu turut dihidapi oleh kanak-kanak yang dinamakan melitus diabetes.

Melitus diabetes adalah keadaan di mana kurangnya insulin atau tindakannya berkurangan (rintangan insulin). Jenis melitus diabetes paling biasa dalam kalangan kanak-kanak adalah jenis satu, iaitu kekurangan insulin dan jenis dua, berkaitan masalah rintangan insulin.

Dalam erti kata lain, badan menghasilkan antibodi yang memusnahkan sel-sel beta di dalam pankreas. Sel-sel itulah yang bertanggungjawab menghasilkan insulin.Dalam pada itu, gejala dan tanda-tanda kanak-kanak menghidap diabetes ialah sering berada dalam keadaan terlalu dahaga. headtopics.com

Sesetengah ibu bapa mungkin ada memberitahu mengenai semut di dalam tandas, kerana semut tertarik kepada air kencing yang mengandungi glukosa. Sekiranya ibu bapa mendapati adanya gejala dan tanda-tanda itu, segera berjumpa doktor bagi bertanya kemungkinan adanya diabetes pada kanak-kanak.

Jika gejala-gejala tersebut tidak dikesan dari awal, ia boleh melarat dan menjadi ketoasidosis diabetik , sejenis diabetes kronik dengan gejala-gejala lebih teruk termasuk muntah, kelesuan, sesak nafas dan sakit perut. headtopics.com

Daripada kedua-dua jenis diabetes, yang paling biasa dihidap kanak-kanak adalah jenis satu yang menyumbang lebih daripada 90 peratus kes melitus diabetes di seluruh dunia. Di dalam kes diabetes jenis dua, faktor risiko yang diketahui ialah obesiti dan ia semakin meningkat di Malaysia. Keadaan ini biasa dilihat dalam kumpulan umur remaja.

‘Jangan kamu solat jenazah untuk kami, kami belum mati’‘Jangan kamu solat jenazah untuk kami, kami belum mati’ Read more ⮕

Jangan biadap, merendah-rendahkan penyanyi lainJangan biadap, merendah-rendahkan penyanyi lain - Adzrin Adzhar Read more ⮕

i-SCORE: Kemampuan, kejayaan bekas penagih dadah jangan diperlekehi-SCORE: Kemampuan, kejayaan bekas penagih dadah jangan diperlekeh Read more ⮕

Jangan malukan parti dengan tak tunai tanggungjawab, Loke beritahu wakil rakyat DAPSetiausaha agung DAP itu berkata mereka yang tidak tunai tanggungjawab akan digantikan. Read more ⮕

Jangan malukan parti dengan tak tunai tanggungjawab, Loke beritahu wakil rakyat DAPFree Malaysia Today is an independent, bi-lingual news portal with a focus on Malaysian current affairs. Since 2009, we have been presenting news and analyses round the clock, staying true to objectivity – the missing dimension in today’s news scene. Read more ⮕

‘Jangan kamu solat jenazah untuk kami, kami belum mati’Luahan itu jelas menunjukkan kekecewaan umat Islam Palestin terhadap respons dan solidariti negara-negara Islam terutama dunia Arab dalam isu Read more ⮕