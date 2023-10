Jangan sembunyi, Pas Perlis memang bergolak

KANGAR: Pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) negeri, Abu Bakar Hamzah menegaskan bahawa Pas negeri tidak seharusnya menyembunyikan permasalahan dan perpecahan dalaman parti itu ketika ini.

Justeru, beliau berharap pucuk pimpinan Pas dan PN perlu campur tangan bagi menyelesaikan isu perpecahan dalaman yang didakwa sedang dihadapi parti Islam itu. “Jangan sembunyikan lagi (permasalahan yang berlaku) dan jelaskan supaya isu ini tidak lagi berpanjangan.

Sebelum ini, Abu Bakar mendakwa ‘pergolakan’ Pas negeri itu melibatkan isu kefahaman agama, susun atur gerak kerja dan pentadbiran di Perlis yang dimenangi PN pada Pilihan Raya Umum Ke-15 (PRU15) sekali gus menamatkan dominasi Barisan Nasional (BN). headtopics.com

Sementara itu, Abu Bakar berkata, gesaan yang dibuat olehnya berhubung isu itu bukannya bertujuan untuk menjatuhkan PN atau Pas di Perlis namun bagi memperbetulkan semula kedudukan gabungan itu di negeri ini.

“Sentuhan saya itu juga adalah semata-mata untuk membina kekuatan dan pengharapan supaya PN dapat memerintah beberapa dekad lagi di negeri ini selepas mengambil alih kepimpinan pada PRU15,” katanya.

