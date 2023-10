Jangan libatkan pelajar: Warisan. Turut mempersoalkan jika arahan mengenai BM wajar tanpa berunding dengan Sabah dan Sarawak

“Ini bagi saya bukanlah satu keputusan yang bijak, mengingati beberapa bantahan oleh ‘orang dewasa’ minggu lalu di sebelah Malaya,” kata Timbalan Presiden Datuk Darell Leiking. Daily Express Malaysia

Beliau berkata kerajaan sedia ada, sebaliknya, memperbaiki dasar pendidikan kita yang gagal dan meningkatkan sukatan pelajaran kita pada masa yang sama, memperbaiki masalah bangunan sekolah atau bangunan usang yang tidak selamat di Sabah.

“Anak-anak kita adalah masa depan kita dan kita harus memberi tumpuan kepada kemahiran mereka untuk kerja masa depan dan mempersiapkan mereka dengan kemahiran akademik dan teknologi semasa. Dear Daily Express reader,Ever since 1963, before the formation of Malaysia, The Daily Express has kept the public well-informed as well as helped shape Sabah & Labuan's development for 60 years. headtopics.com

Read more:

DailyExpress_MY »

Bila mahu bentang pemberian khas Sabah RM300 juta?Pemimpin dari Parti Warisan (Warisan) membangkitkan persoalan bila kerajaan akan membentang penyata pemberian khas interim Sabah Read more ⮕

Polis turut siasat kes rogol remaja terlibat kemalangan mautDalam kemalangan itu, Nur Shafiqah Abdullah, 32, maut setelah motosikal dinaiki bersama kakaknya, Nooraliza, 43, dirempuh kereta jenis Proton Satria dipandu remaja terbabit Read more ⮕

Jangan pertikai ilmu vokal, kepakaran Syafinaz sebagai juriJangan pertikai ilmu vokal, kepakaran Syafinaz sebagai juri - Ajai Read more ⮕

Ernie Zakri, jangan berputus asa!Ernie Zakri, jangan berputus asa! Read more ⮕

Jangan sembunyi, Pas Perlis memang bergolakJangan sembunyi, Pas Perlis memang bergolak Read more ⮕

Leave out school kids: Warisan. Also queries whether BM directive proper without consulting Sabah and SarawakKota Kinabalu: Parti Warisan is appalled that the Madani Unity Government had instructed and allowed the Education Ministry to use taxpayers money to fund and promote a solidarity movement over a complicated Middle East conflict involving Malaysian school children. Read more ⮕