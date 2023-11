Jangan Kemas Katil Terus Lepas Bangun Tidur! Ini Sebabnya

Namun, adakah anda tahu bahawa mengemas katil sejurus bangun daripada tidur mampu memudaratkan kesihatan? Sekiranya anda mengemaskan tempat tidur anda selepas bangun, serangga jenis hama berkemungkinan terperangkap di permukaan selimut dan tilam.

Bukan itu sahaja, ia juga mampu membiak di kawasan persekitaran yang lembap. Kalau nak tahu, katil boleh menjadi lempab sekiranya anda seseorang yang kuat berpeluh atau sering menggunakan penghawa dingin di bilik.

Bagaimana Hama Terperangkap Dalam Selimut? Menurut Dr Nazreen, kelembapan yang melekat tidak mampu untuk kering sepenuhnya sekiranya anda terus melipat kain selimut. Tambah doktor berkenaan, lebih daripada sejuta hama mampu membiak sekiranya selimut atau tilam tidak dibiarkan kering dahulu.

Udara dan cahaya matahari yang menyinari melalui tingkap bilik mampu mengeringkan selimut dan tilam dengan cepat. Dr Nazreen juga berkongsi satu tips iaitu dengan merajinkan diri untuk selalu vaccum tilam di rumah agar hama tersebut tidak membuat sarang.

“Pernah satu family kena hama, memang susah. Lepas tu semua cadar kena jemur di tengah panas,” ujar seorang wanita.

