Jangan agresif potong subsidi diesel, gesa pemain industri

Presiden Persatuan Pengusaha-Pengusaha Stesen Minyak Malaysia (Pdam), Khairul Abdul Aziz mencadangkan subsidi diesel dipotong 10 sen seliter setiap bulan. (Gambar Facebook)

Presiden Persatuan Pengusaha-Pengusaha Stesen Minyak Malaysia (Pdam), Khairul Abdul Aziz berkata, peningkatan berperingkat dalam harga diesel memberi masa pengusaha untuk mengumpul semula modal selain mengimbangi kos kesan inflasi.

Pada pembentangan Belanjawan 2024 pada 13 Okt, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan subsidi diesel akan dirasionalisasi secara berperingkat dengan diberikan pengecualian kepada syarikat logistik. “Saya rasa kerajaan perlu menjelaskan lebih lanjut supaya tidak timbul rasa tidak puas hati,” katanya. headtopics.com

Beliau bersetuju kerajaan hanya perlu memberi subsidi kepada pengguna tertentu bagi memerangi penyeludupan.

