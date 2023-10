Jadikan DUN platform tuntut 40 peratus: Masiung

Naib Presidenya, Datuk Masiung Banah (gambar), berkata jika Putrajaya berasa sukar memulangkan serentak bayaran 40 peratus dalam masa setahun, DUN Sabah boleh menyarankan mekanisme bayaran secara berkala.Dalam kenyataanya pada Ahad, Wakil Rakyat Kuamut itu mengesa Speaker DUN Sabah agar menyediakan agenda tuntutan berkala itu dalam persidangan hujung tahun ini untuk dibahaskan.

“Cadangan ini bagi memudahkan Putrajaya melaksanakan bayaran balik hasil kewangan Sabah itu yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia (MA63). “Kita beri kelonggaran kepada kerajaan Persekutuan, sama ada mahu membayar tiga atau empat kali dalam tempoh setahun sehingga mencapai angka 40 peratus,” katanya.

Pengerusi Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar (LPPB) itu kesal kerana Putrajaya sengaja melengahkan tuntutan itu sehingga rakyat Sabah terpaksa menanti selama 60 tahun.Masiung mengingatkan, kegagalan kerajaan Persekutuan mengembalikan hasil 40 peratus itu akan menimbulkan kemarahan rakyat Sabah sekaligus menimbulkan persepsi bahawa pemimpin kerajaan negeri tidak bersungguh-sungguh terhadap tuntutan itu. headtopics.com

Menurutnya, tahun lalu kerajaan Persekutuan telah mengaut keuntungan sebanyak RM41 billion dari hasil minyak dan kastam Sabah.Jumlah itu katanya, tidak termasuk hasil kutipan dari agensi lain seperti Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), syarikat ladang sawit dan pelabuhan.

