Jadi pekebun kantan beri kepuasan kepada bekas cef

Berdepan stigma orang ramai ketika mahu bergelumang dalam bidang pertanian tidak sesekali membuat Saqdam Zaim Arffain, 32 tahun, berputus asa, sebaliknya ia menjadi pembakar semangat untuknya bermula sebagai pekebun kantan.Free Malaysia Today is an independent, bi-lingual news portal with a focus on Malaysian current affairs.

Berdepan stigma orang ramai ketika mahu bergelumang dalam bidang pertanian tidak sesekali membuat Saqdam Zaim Arffain, 32 tahun, berputus asa, sebaliknya ia menjadi pembakar semangat untuknya bermula sebagai pekebun kantan.Free Malaysia Today is an independent, bi-lingual news portal with a focus on Malaysian current affairs.

Read more:

fmtoday »

Sri Lanka To Offer Free Tourist Visa to Seven Countries Including MalaysiaThis visa is valid till 31 March 2024. Read more ⮕

University of Nottingham Malaysia launches Future Students Centre to boost Malaysia’s appeal to international studentsA woman who filmed herself arguing with the police after she verbally abused a hospital staff member was sentenced to five weeks and five days’ jail and fined S$600 on Wednesday. Read more ⮕

The OnePlus Open will not be sold in Malaysia - OnePlus Malaysia rep confirmsPreviously, we mentioned the release of the OnePlus Open. Today, a OnePlus Malaysia representative confirmed that the phone will not be available on t Read more ⮕

Optimis Malaysia mampu jadi ‘harimau’ digital Asia melalui kewujudan pusat data besarInfinaxis Data Centre diunjur siap menjelang suku kedua 2025, yang akan menampilkan kemudahan canggih merangkumi lebih 17,000 meter persegi Read more ⮕

Malaysia khuatir konflik Palestin-Israel jadi perang lebih besar“Kita sebagai masyarakat antarabangsa harus mengambil semua langkah untuk menghentikan apa jua bentuk keganasan. Bagaimana?... Read more ⮕

14-year-old M’sian takes car for joyride, kills motorist and injures anotherFOR one to have a driving license in Malaysia, you would need to be at least 17-years-old. But according to Free Malaysia Today, transport minister Li... Read more ⮕