Isu mabuk: Wan Saiful tak tahu hormati budaya, kaum lain

“Beliau sebaliknya (Wan Saiful) lebih memilih untuk memberi penilaian peribadi dan menggunakan tanggapan sendiri dalam menilai orang lain. Jika beliau terus bersikap begini, lebih baik tinggalkan pentas politik.

“Jika perkara itu dapat diselesaikan, barulah boleh ‘sibuk’ hal orang lain. Jangan bangkitkan perkara yang tidak relevan semata-mata untuk mengalih perhatian daripada isunya, jangan fikir dengan memburukkan orang lain, rakyat akan lupa apa yang anda buat,” katanya dalam kenyataan dalam media sosial.

Jelasnya, beliau juga berhak untuk mengambil tindakan menerusi tindakan undang-undang terhadap fitnah Ahli Parlimen Tasek Gelugor itu kerana tidak mempunyai bukti bahawa dia ‘mabuk’. “Akhir sekali, saya menyeru kepada semua pihak untuk berhenti membangkitkan isu yang tidak penting ini, sebaliknya bekerjasama mewujudkan persekitaran yang harmoni dalam kepelbagaian masyarakat di negara ini.

