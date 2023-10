Isu lampu jalan di Kinarut, Inanam ditangani

Dewan Bandaraya Kota Kinabalu (DBKK) pula sedang memantau keadaan lampu di sepanjang sebahagian jalan utama di Kolombong dan Inanam.Kedua-dua agensi itu bertindak balas kepada kebimbangan awam mengenai bahaya keselamatan yang timbul akibat kekurangan pencahayaan di jalan-jalan ini.

“Kami sedang dalam proses menyediakan dokumentasi yang diperlukan untuk tujuan ini,” katanya. Jentera Skymaster dikerah untuk membantu kerja pembaikan lampu di situ Dia berkata tender akan dipanggil untuk tujuan ini. Pekerja kontraktor menangani pemasa bagi lampu-lampu dekat Metrotown.

“Kami sedang berusaha untuk menghidupkan lampu-lampu ini secepat mungkin untuk manfaat orang awam yang tinggal di Taman Limauan.” Dia berkata pemeriksaan di jalan utama Inanam itu, di lokasi kedua, mendapati beberapa lekapan lampu di situ rosak. LAMPU-LAMPU di bahagian Jalan Lingkaran Kolombong-Lintas ini menyala pada waktu siang, tetapi tidak pada waktu malam. headtopics.com

Bagi kes pembahagi di Jalan Lingkaran Kolombong-Lintas, jurucakap itu berkata individu itu menggantikan pemasa bagi lampu-lampu di pembahagi tersebut.“Akibatnya, kemudahan-kemudahan ini bernyala pada waktu siang tetapi tidak pada waktu malam.”“Semakan rekod kami menunjukkan bahawa pemasa mula-mula ‘pincang tugas’ awal bulan lalu.”

“Kami berharap, dengan cara ini, untuk meminimumkan kemungkinan kuasa dibazirkan seperti ini pada masa akan datang.” Dia berkata kekurangan pencahayaan menyukarkan pemandu untuk menduga jika ada kenderaan yang datang ke selekoh pada waktu malam, apatah lagi apabila pejalan kaki sedang melintas jalan. headtopics.com

Aini berkata dia sudah berulang kali melaporkan kepada Majlis mengenai lampu-lampu itu tetapi, sehingga kini, tiada apa yang dilakukan.

