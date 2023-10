Israel setuju permintaan AS, tangguh ceroboh Gaza

WASHINGTON: Israel bersetuju untuk menangguhkan serangan darat ke atas Gaza buat masa bagi membolehkan Amerika Syarikat (AS) menghantar pertahanan peluru berpandu bagi melindungi pasukan tenteranya di wilayah itu.

Perkara itu dinyatakan dalam laporan Wall Street Journal (WSJ) yang memetik kenyataan pegawai AS dan Israel. Menurut laporan WSJ, pegawai AS berjaya memujuk Israel untuk menangguhkan serangan itu sehingga sistem pertahanan udara AS ditempatkan di wilayah itu yang dijangkakan pada akhir minggu ini.

Jelas laporan itu, Israel juga sedang mempertimbangkan rancangan membekalkan bantuan kemanusiaan di dalam Gaza dan usaha diplomatik untuk membebaskan tebusan.Tambah WSJ, Washington sedang berusaha mengerahkan kira-kira 12 sistem pertahanan udara termasuk bagi pasukan tentera yang berkhidmat di Iraq, Jordan, Kuwait, Arab Saudi, Syria dan Emiriah Arab Bersatu (UAE). headtopics.com

Tambah laporan itu, AS dan pegawai lain percaya pasukan tentera mereka akan menjadi sasaran kumpulan pejuang sebaik sahaja Israel melancarkan serangan darat ke atas wilayah Palestin itu. Sebelum ini, Reuters melaporkan Washington menasihatkan Israel untuk menangguhkan serangan darat di Semenanjung Gaza dan sentiasa memaklumkan Qatar mengenai rundingan itu.

Minggu lalu, laporan Reuters memaklumkan Pentagon merancang untuk menghantar dua sistem pertahanan peluru berpandu Iron Dome ke Israel bagi membantu mempertahankan diri daripada serangan peluru berpandu, serta sistem Terminal Pertahanan Kawasan Altitud Tinggi (THAAD) bersama batalion tambahan sistem peluru berpandu pertahanan udara ke Asia Barat. – REUTERS headtopics.com

