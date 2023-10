Israel beri amaran kosongkan Hospital al-Quds di Gaza

GENEVA: Ketua Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) memberitahu Bulan Sabit Merah Palestin menerima amaran daripada pihak berkuasa Israel untuk segera mengosongkan hospital al-Quds di Semenanjung Gaza.

Tedros Adhanom Ghebreyesus menerusi hantaran di media sosial X, berkata laporan Bulan Sabit Merah Palestin mengenai ancaman pemindahan membabitkan hospital Al-Quds di Gaza amat membimbangkan. “Kami mengulangi bahawa adalah mustahil untuk mengosongkan hospital yang penuh dengan pesakit tanpa membahayakan nyawa mereka.” – REUTERS

