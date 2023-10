Israel Akan Halang Usaha Elon Musk Untuk Tawar Starlink Ke Gaza

Pada Jumaat lalu (27 Oktober), Israel telah melancarkan serangan bom secara besar-besaran di kawasan Semenanjung Gaza.

Walau bagaimanapun, Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaruzaman menerusi perkongsian di laman Facebook semalam (29 Oktober) berkata talian Internet di sana sedang beransur pulih.

Keputusan itu adalah susulan talian hubungan dengan dunia luar yang terputus akibat konflik antara Hamas dan Israel.Untuk info, keputusan bagi menyalurkan bantuan talian internet itu merupakan maklum balas terhadap kenyataan ahli Kongres Amerika Syarikat (AS) Alexandria Ocasio-Cortez yang berkata bahawa pengeboman ganas Israel telah menyebabkan seluruh komunikasi terputus dan tidak boleh diterima. headtopics.com

“Ketiadaan perkhidmatan internet menyukarkan orang awam dan kumpulan hak asasi manusia menyiarkan bukti kekejaman dilakukan Israel di platform media sosial,” ujar penyelidik kanan HRW Deborah Brown. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi berkata keputusan Elon akan menyukarkan pihak mereka untuk membebaskan tebusan yang kini ditahan di Gaza.

Jelas beliau, pihak pengurusan pejabatnya bakal memutuskan sebarang hubungan dan talian dengan rangkaian Starlink.

