Ini Sebab Kenapa ‘Nabi Ibrahim’ Disebut Dalam Tahiyat Akhir Ketika Solat

Walaupun dibaca sekurang-kurangnya lima kali dalam sehari, tetapi anda pernah terfikir tak mengapa nama Nabi Ibrahim AS juga terkandung dalam bacaan tahiyat akhir? وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًۭا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌۭ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًۭا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَٰهِيمَ خَلِيلًۭا

#2. Nabi Ibrahim AS adalah bapa kepada kebanyakan para Nabi dan Rasul Nabi Ibrahim merupakan bapa kepada Nabi Ismail AS dan Nabi Yaakub AS. Dalam keturunannya juga, lahirnya para nabi dan rasul yang lain seperti:

#4. Rasulullah SAW mengikut ajaran Nabi Ibrahim AS Dalil Allah SWT dalam kitab al-Quran pada surah Al-An’am ayat ke-161 berkata: Maksudnya: Katakanlah (wahai Muhammad): “Sesungguhnya aku telah diberikan petunjuk hidayah oleh Tuhanku ke jalan yang betul lurus, (kepada) agama yang tetap teguh, iaitu agama Nabi Ibrahim yang ikhlas, dan tiadalah ia dari orang-orang musyrik.

#6. Nabi Ibrahim AS merupakan individu pertama menggelarkan umat Nabi Muhammad SAW sebagai ‘Muslimin’ Dalam surah Al-Hajj ayat ke-78, Allah SWT berfiman:Maksudnya: Dia menamakan kamu muslimin (orang-orang Islam) semenjak dahulu.

Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan menjelaskan bahawa tiada istilah membezakan antara para rasul kerana umat Islam diwajibkan beriman kepada 25 rasul seperti yang termaktub dalam Rukun Iman.

