Influencer Ceddy Selar Dakwaan Bangsa Cina Tak Mandi Pagi Kerana Mahu Buang ‘Ong’

Bila bercakap bab kebersihan diri, mandi adalah salah satu daripadanya.

Namun begitu, ada juga segelintir pihak yang mengambil ringan tentang penjagaan kebersihan diri meskipun berkaitan mandi sebelum memulakan hari mereka. Ciapan tersebut walau bagaimanapun telah mendapat perhatian seorang influencer tempatan berbangsa Cina yang dikenali sebagai Ceddy atau nama sebenarnya Ceddy Ang.

Namun begitu, Ceddy menyelar dakwaan tersebut dan menafikan bahawa golongan berbangsa Cina tidak mandi di awal pagi. Saya tak tahu siapa yang cakap Cina tak mandi pagi sebab boleh buang ong. Tak masuk akal! Sebab yang sebenar adalah kerana mereka malas tapi mana boleh pagi pagi tak mandi aiyo panaslah negara kita. headtopics.com

— Ceddy (@CeddyOrNot) October 28, 2023 Walau bagaimanapun, pengguna laman X (Twitter @GittewTiber) menjelaskan ciapannya itu tidak merujuk kepada bangsa Cina tetapi kepada masyarakat dari negara China.

— Abe Su 🇵🇸 (@GittewTiber) October 29, 2023 Netizen Beri Pelbagai Reaksi Terhadap Ciapan Ceddy Ciapan Ceddy itu mendapat perhatian netizen di media sosial dan pelbagai reaksi yang diterima. Dalam pada itu, ada juga netizen berbangsa Cina yang bersetuju dengan kenyataan dari Ceddy yang menyelar dakwaan bahawa mereka tidak mandi di awal pagi. headtopics.com

Sebahagian netizen berpendapat sikap malas untuk mandi ini tidak sepatutnya diamalkan kerana kebersihan diri merupakan antara aspek penting yang perlu dijaga.Ketika ditanyakan soalan tentang latar belakang dirinya, Ceddy mengulas selepas menghabiskan sesi persekolahan, dia mengambil keputusan untuk menyambung pelajaran peringkat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Undang-undang.

Local Influencer Apologizes Over Offensive Promo Video Made for Pharmacy Store ChainAfter Malaysian pharmacy store chain, BIG Pharmacy issued an apology after receiving backlash for an offensive promo video, the local influencer, Song Bill Read more ⮕

M'sians are Tired of Apologies & Are Calling for Action to be Taken Against Racist ContentSo, just a couple of days ago, Big Pharmacy as well as a local influencer, Song Bill, came under fire for an offensive promotional video that depicted Song Read more ⮕

Second earthquake in two days - Earthquake of magnitude 5.5 hits Indonesia regionPETALING JAYA: BIG Pharmacy has apologised for its promo video starring a local influencer after it was deemed offensive. Read more ⮕

Negara tidak mempunyai pembangkang efisienNegara tidak mempunyai pembangkang efisien yang ada hanya badut-badut sarkas kata Timbalan Ketua Penerangan PKR. Read more ⮕

‘Orang’ luar perlu cermat keluar kenyataan, Pas Perlis tidak ada pergolakan‘Orang’ luar perlu cermat keluar kenyataan, Pas Perlis tidak ada pergolakan Read more ⮕

PH tanding PRK Kemaman jika UMNO tidak minatPH Terengganu bersedia untuk bertanding pada Pilihan Raya Kecil (PRK) Parlimen Kemaman sekiranya UMNO tidak berminat Read more ⮕