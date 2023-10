Imigresen tahan 216 warga asing di Nilai

SEREMBAN: Kebanjiran pendatang asing tanpa izin (PATI) yang menjadikan kawasan Nilai di sini sebagai lubuk mencari rezeki membawa kepada penahanan 216 orang warga asing dalam Op Sabong yang dijalankan Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) Negeri Sembilan baru-baru ini.

“Operasi dilaksanakan di beberapa lokasi termasuk kedai-kedai perabot, permaidani, runcit, langsir dan kedai makan. Kennith berkata, mereka yang ditahan terdiri daripada 134 orang lelaki dan 71 wanita serta 11 kanak-kanak.

“Manakala kanak-kanak terdiri daripada 10 warga Myanmar dan seorang warga Pakistan. Kanak-kanak yang ditahan berusia antara dua hingga 17 tahun,” katanya. “Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 15(1)(c) Akta Imigresen 1959/63 kerana tinggal di Malaysia melebihi masa (20 orang), Seksyen 6(1)(c) Akta Imigresen 1959/63 kerana masuk ke negara ini tanpa dokumen perjalanan sah (193 orang). headtopics.com

Menurut Kennith, sebanyak sembilan borang saman saksi juga dikeluarkan kepada majikan atau penjaga premis untuk hadir ke JIM Negeri Sembilan bagi membantu siasatan.

