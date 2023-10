Iklan ‘rasis’ cetus kontroversi, Big Pharmacy mohon maaf

Terdahulu tukar sebuah iklan Big Pharmacy yang dikatakan mengejek kaum India, mencetuskan respons keras di media sosial.

KUALA LUMPUR: Big Pharmacy memohon maaf selepas iklannya yang dikatakan mengejek kaum India menerima kecaman di media sosial.“Kami mengiktiraf sifat kandungan ini yang menyakitkan hati dan menyinggung perasaan. Kami bertanggungjawab sepenuhnya atas kelemahan usaha wajar kami,” kata seorang wakil syarikat itu kepada FMT.

"Kandungan ini bertentangan dengan nilai kepelbagaian dan keterangkuman (yang kami amalkan) dan kami telah mengambil langkah segera untuk menanganinya secara dalaman bagi memastikan situasi sebegini tidak berulang."

