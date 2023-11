Iklan Krismas Marks & Spencer Buat Ramai Netizen Bengang, Ini Penjelasan Sebenar Dari M&S

Malah, beberapa premis jenama terkenal di seluruh dunia dilihat tidak mendapat sambutan seperti sebelum ini oleh kerana protes masyarakat yang mahu memboikot produk Israel.Baca Artikel Berkaitan: Starbucks US Ugut Saman Pekerja & Cawangan Guna Logo Mirip Syarikat Ulas Isu Palestin

Baru-baru ini, jenama baju Britain terkenal iaitu Marks & Spencer (M&S) telah mengundang perdebatan netizen di media sosial menerusi iklan kempen sempena musim Krismas yang diberi nama ‘LoveThismasNotThatmas’.

Hantaran itu juga diserta dengan kapsyen ‘Untuk Krismas kali ini, buat apa yang anda suka, seperti mengatakan tidak kepada topi kertas’.Selain itu, M&S juga telah memuat naik beberapa video promosi melibatkan kempen ‘LoveThismasNotThatmas’ dan salah satunya memaparkan aksi seorang wanita memukul patung sehingga terkeluar dari tingkap.

Pada masa yang sama, orang ramai juga bercadang untuk memboikot jenama M&S berikutan iklan kempen mereka yang dipercayai mempunyai kaitan dengan konflik melibatkan Palestin dan Israel. Menerusi kenyataan yang dimuat naik di laman Instagram (@marksandspencer), jenama tersebut menjelaskan bahawa gambar yang telah dipadam oleh mereka itu diambil pada bulan Ogos lalu.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UMONLINE: 10 individu tak mengaku tawar iklan persundalan secara online10 individu tak mengaku tawar iklan persundalan secara online

Source: UMonline | Read more ⮕

FMTODAY: Iklan seks di laman web Australia, 10 wanita mengaku tak salahTertuduh berusia 21 hingga 33 tahun dituduh secara bersama membuat iklan itu pada 20 Okt lalu.

Source: fmtoday | Read more ⮕

PAULTAN: 250th Bugatti Chiron goes to 2020 Geneva Motor Show, marks second half of Chiron productionThe Bugatti Chiron is set to enter the second half of its production run, which has been capped at 500 units at its debut in 2016. The 250th unit here is a Chiron Sport Edition …

Source: paultan | Read more ⮕

THESUNDAILY: Orang ramai diseru sumbang koleksi audiovisual kepada Arkib NegaraKUALA LUMPUR: Orang ramai disaran menyumbangkan bahan audiovisual seperti dokumentari, filem, iklan, animasi video korporat dan sebagainya kepada Arki...

Source: theSundaily | Read more ⮕

MALAYMAIL: Don’t forget your gums and teeth while planning for old age — Cheah Chia WeiOCTOBER 31 — October marks the celebration of International Day of Older Persons, and it’s noteworthy that Malaysia is unmistakably progressing towards becoming an ageing...

Source: malaymail | Read more ⮕

THESUNDAILY: Pos Bihai Orang Asli fearful of tiger's presence after pet dog's carcass foundGUA MUSANG: The Pos Pasik Orang Asli community is still gripped with fear after a pet dog’s carcass was founded with scratch marks believed to have be...

Source: theSundaily | Read more ⮕