Hujat lebat: Lima kenderaan dihempap pokok tumbang, tiada kemalangan jiwa

Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan Penyelamat Selangor Ahmad Mukhlis Mukhtar berkata pihaknya telah menghantar jentera ke kawasan terlibat susulan kejadian itu. Beliau berkata antara lokasi yang terjejas adalah di Jalan PJU 5/15 di Kota Damansara, dekat sini apabila sebatang pokok menghempap lima kereta kira-kira pukul 3.36 petang tadi.

“Selain itu, turut terjejas ialah kawasan Persiaran Meranti, Bandar Sri Damansara membabitkan tujuh batang pokok tumbang dan menghalang jalan serta lalu lintas pada 3.31 petang tadi. “Kejadian yang sama turut berlaku di Jalan Pulau Angsa, Bandar Nusa Rhu di sini pada 4.20 petang yang melibatkan dua batang pokok tumbang dan menghalang jalan,” katanya.

Ahmad Mukhlis berkata kerja-kerja mengalihkan pokok sedang dilakukan dan kejadian tidak melibatkan mangsa. Sementara itu, Pengurusan Taman Botani Negara Shah Alam menerusi Instagramnya memaklumkan bahawa taman itu ditutup esok bagi kerja pembersihan susulan hujan lebat dan ribut yang berlaku petang tadi.

“Demi keselamatan bersama, Taman Botani Negara Shah Alam ditutup pada 2 Nov (esok) sehingga kerja-kerja pembersihan selesai dilaksanakan dan keadaan membenarkan,” menurut hantaran itu. -

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UMONLINE: Adam Radlan bakal didakwa lagi di Shah Alam atas pertuduhan di bawah AMLAKUALA LUMPUR: Timbalan Ketua Bahagian Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) Segambut, Adam Radlan Adam Muhammad akan didakwa lagi di Mahkamah Sesyen Shah Alam minggu depan atas beberapa pertuduhan kes pengubahan wang haram.

Source: UMonline | Read more ⮕

STARONLINE: Villager buys boat for flood emergency after bitter lesson of Shah AlamMANILA (Philippine Daily Inquirer/Asia News Network): Police are looking for evidence that will directly link the police officer identified as a “person of interest” in the disappearance of beauty queen, former Miss Batangas Catherine Camilon.

Source: staronline | Read more ⮕

THESUNDAILY: Pahang Regent presents state awards, medals to 198 recipientsTEMERLOH: The Regent of Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah today presented state awards ...

Source: theSundaily | Read more ⮕

THESUNDAILY: Pemangku Raja Pahang kurnia Darjah Kebesaran, Pingat Pahang kepada 198 penerimaTEMERLOH: Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Ri&039;ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini berkenan menyempurnak...

Source: theSundaily | Read more ⮕

UMONLINE: PNI raih tempat ketiga Pertandingan Alam Ria Bangi 2023Pusat Asuhan Tunas Islam Nurul Iman ( PNI ) Bandar Tun Hussein Onn , Cheras telah menghantar seramai 35 peserta untuk menyertai

Source: UMonline | Read more ⮕

THESUNDAILY: Nasi lemak feat gains entry into book of recordsSHAH ALAM: The “Makan Sama-Sama (Nasi Lemak Edition)” event, organised by the National Unity Ministry, has entered the Malaysia Book of Records for se...

Source: theSundaily | Read more ⮕