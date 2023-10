Hujan lebat, angin kencang diramal akibat peralihan monsun

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.

LKIM jamin bekalan ikan cukup sepanjang tempoh monsunLKIM jamin bekalan ikan cukup sepanjang tempoh monsun Read more ⮕

3 cedera siling pusat beli-belah runtuh ketika hujan lebatTetapi, Megah Rise Mall meneruskan operasi, dengan kawasan terjejas dikepung. Read more ⮕

Siling sebuah pusat beli-belah runtuh, tiga cedera ringanKUALA LUMPUR: Siling depan anjung pusat beli-belah Megah Rise Mall di Petaling Jaya dekat sini runtuh dalam kejadian angin kencang dan hujan lebat, pe... Read more ⮕

Polis buru pemandu lori, langgar maut wanitaMangsa yang berusia 58 tahun manala suaminya cedera dalam kejadian di KM18.6 Lebuhraya Persekutuan. Read more ⮕

Beberapa rumah rosak akibat dibadai puting beliungKejadian ribut agak buruk yang mengakibatkan sekurang-kurangnya 10 rumah di kampung berkenaan rosak teruk. Read more ⮕

Kastam rampas 370.8kg dadah, pil khayal bernilai RM25 jutaDadah berkenaan dibawa masuk dari sebuah negara Eropah kemudian transit di sebuah negara di Timur Tengah. Read more ⮕