Hubungan Singapura-Israel tak jejas hubungan dengan Malaysia, kata PM Singapura

Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata Malaysia dan Singapura berpendirian perlunya gencatan senjata segera di Gaza. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA: Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, berkata hubungan diplomatik Singapura dengan Israel tidak akan mempengaruhi hubungan negara itu dengan Malaysia ketika rejim Zionis berterusan menyerang di Gaza.

Pada sidang media bersama di Singapura, Lee berkata rakyat Singapura memahami pendirian republik tersebut terhadap konflik Israel-Palestin. “Malaysia jelas dengan pendiriannya. Situasi mereka (Malaysia) tidak sama dengan Singapura kerana kami mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi pada masa yang sama, kami juga mempunyai hubungan mesra dengan pihak berkuasa Palestin. headtopics.com

Beliau berkata Malaysia mempunyai hubungan mesra dengan pihak berkuasa Palestin tetapi tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. “Jadi, situasi diplomatik itu tidak sama. Bagaimanapun, tidak ada sebab ia menyukarkan Malaysia-Singapura,” katanya ketika ditanya mengenai kesan konflik tersebut terhadap hubungan kedua-dua negara berjiran itu.

Sementara itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata apa yang penting adalah pendirian sama Malaysia dan Singapura terhadap perlunya gencatan senjata dikuatkuasakan. “Kini gencatan senjata sangat kritikal, dan bantuan kemanusiaan. Dan pendirian ini disokong bersama oleh kedua-dua negara dan majoriti negara di seluruh dunia.”Related news headtopics.com

Singapore’s ties with Israel won’t affect relations with Malaysia, says PM LeeMeanwhile, Prime Minister Anwar Ibrahim highlights Malaysia and Singapore’s common position on the need for a ceasefire. Read more ⮕

Kenyataan Abu Bakar peribadi, boleh jejas hubungan Bersatu, Pas- ArmadaKenyataan Abu Bakar peribadi, boleh jejas hubungan Bersatu, Pas- Armada Read more ⮕

Kenyataan Abu Bakar boleh jejas hubungan BersatuKenyataan dikeluarkan Pengerusi Perlis Abu Bakar Hamzah berhubung perpecahan yang berlaku di dalam Pas adalah bersifat peribadi. Read more ⮕

Anwar adakan lawatan kerja dua hari ke SingapuraKali ketiga Anwar mengadakan lawatan kerja ke Singapura tahun ini, selepas mengadakan lawatan rasmi pertama pada Januari dan September lalu bagi menghadiri Sidang Kemuncak Asia 2023 anjuran Institut Milken. Read more ⮕

Israel Akan Halang Usaha Elon Musk Untuk Tawar Starlink Ke GazaStarlink SpaceX akan menyokong hubungan komunikasi di Gaza untuk organisasi bantuan yang diiktiraf antarabangsa. Read more ⮕

Tentera Zionis masuk Gaza sebelum berundur semula ke IsraelTentera Zionis masuk Gaza sebelum berundur semula ke Israel Read more ⮕