HSR: Kerajaan teliti model pelaksanaan baharu

“Perjanjian dua hala dengan Singapura dah (telah) ditamatkan pada zaman Pagoh (Tan Sri Muhyiddin Yassin), pampasan dah diberi, jadi kini kita bebas tentukan hala tuju baharu, sebab itu kita nak cari satu kaedah pembiayaan yang sesuai,” katanya ketika menggulung perbahasan Rang Undang-undang Perbekalan 2024 bagi kementerian itu di Dewan Rakyat hari ini.

Mengulas lanjut, Loke berkata selepas selesai melakukan RFI dan menemui kaedah pembiayaan sesuai, cadangan pembinaan HSR akan dibentang kepada Jemaah Menteri bagi mendapatkan persetujuan sebelum dilanjutkan untuk dibincangkan bersama Singapura.

“Malah sebarang keputusan masih memerlukan persetujuan negara jiran itu kerana prinsip yang dipersetujui bagi pembinaan HSR ialah ia menghubungkan kedua-dua negara. Beliau berkata sebarang perincian cadangan model pembiayaan HSR perlu diteliti sebaiknya bagi memastikan ia memberi kelebihan kepada Malaysia memandangkan sebahagian besar landasan projek itu terletak di dalam negara.

“Saya telah sahkan dengan JPJ (Jabatan Pengangkutan Jalan) dan bahagian darat, bahawa selama ini tidak pernah ada satu kes pun berkaitan kesalahan cermin gelap dibawa ke mahkamah, apa lagi dipenjara.

