‘Hidup dalam keadaan dahsyat’, aktivis rujuk nasib pekerja Bangladesh kepada UN

Aktivis hak asasi migran Andy Hall memperincikan keadaan hidup pekerja asing dalam dokumen yang dihantarnya ke OHCHR. (Gambar Andy Hall)

Andy Hall telah menulis surat kepada OHCHR, sebuah badan bawah Majlis Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) di Geneva, Switzerland, menyifatkan situasi dihadapi pekerja-pekerja itu sebagai “dahsyat”. Hall juga menghantar aduan yang didokumenkan itu kepada Pelapor Khas PBB mengenai Perhambaan, Pemerdagangan, Migran, Kemiskinan, dan Kumpulan Kerja mengenai Perniagaan dan Hak Asasi Manusia, serta Pia Oberoi, penasihat kanan mengenai migrasi dan hak asasi manusia untuk Asia Pasifik.

“Berdasarkan kajian kes dan surat-menyurat dengan pihak berkuasa Malaysia, saya ingin segera meminta UNHRC menggunakan prosedur khas OHCHR untuk menyelesaikan situasi di Malaysia ini. Hall berkata, menjadi tanggungjawab kerajaan untuk menjelaskan bagaimana keadaan sedemikian boleh berlaku, sambil menambah jika pemohon pekerja asing jujur, tidak sepatutnya terdapat lebihan pekerja di negara ini. headtopics.com

Salah satu kes yang didokumenkan melibatkan 400 pekerja Bangladesh yang didakwa berada dalam keadaan teruk, tanpa tempat tinggal sempurna dan bekalan makanan yang cukup, menurut Hall.“Lebih kurang 14 pekerja bersesak dalam satu bilik. Saya ada terima video dari kumpulan ini. Ejen yang bawa mereka ke sini memberi mereka RM200 setiap seorang, yang mereka gunakan untuk beli makanan. Wang itu takkan bertahan lama,” katanya.

Katanya, pekerja-pekerja itu hidup dalam ketakutan kerana tidak mempunyai dokumen yang sesuai, menimbulkan risiko bagi mereka untuk keluar mendapatkan perkhidmatan penting.

