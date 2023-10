Hezbollah, Hamas, Jihad Islam bincang misi tumpaskan Israel

BEIRUT: Ketua kumpulan bersenjata Hezbollah di Lubnan dilaporkan bertemu dengan pemimpin kumpulan pejuang Palestin dari Hamas dan Jihad Islam bagi membincangkan rancangan yang perlu dilakukan oleh pakatan mereka untuk mencapai kemenangan ke atas Israel.

“Para pemimpin membincangkan perkembangan terkini sejak bermulanya Operasi Taufan Al-Aqsa dan peristiwa-peristiwa yang menyusuli di semua bidang, termasuk konfrontasi merentasi sempadan antara Lubnan dan Palestin yang diduduki.

“Mereka turut membincangkan rancangan dalam fasa kritikal ini untuk mencapai kemenangan habis-habisan dan menghentikan serangan kejam terhadap rakyat yang tertindas di Gaza dan Tebing Barat,” lapor media negara Lubnan Al-Manar memetik kenyataan itu. headtopics.com

Sejak serangan itu, Hezbollah mengadakan pertempuran hampir setiap hari dengan tentera rejim Zionis di sepanjang sempadan Israel-Lubnan. Pada Selasa lalu, Kementerian Kesihatan Gaza berkata, lebih 704 penduduknya, termasuk 305 kanak-kanak terbunuh ketika Israel meningkatkan pencerobohannya terhadap wilayah itu.

Di Tebing Barat yang diduduki, sekurang-kurangnya 104 orang turut terbunuh dalam pertempuran dengan tentera Israel.

