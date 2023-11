Harga petrol, diesel kekal

“Kerajaan juga akan terus memantau kesan perubahan harga minyak mentah dunia serta mengambil langkah bersesuaian bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terus terpelihara,” menurut Kementerian Kewangan dalam kenyataan.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

STARONLINE: Bintai Kinden’s unit wins RM3.5mil contract from Blackfox EngineeringPETALING JAYA: Some parents have decided not to send their children to school during Palestine Solidarity Week over concerns of such programmes relating to conflicts in other countries.

Source: staronline | Read more ⮕

DAILYEXPRESS_MY: Operasi tanpa lesen: Penjaga premis hiburan didenda RM3,000Kota Kinabalu: Penjaga sebuah pusat hiburan berusia 28 tahun didenda RM3,000 atau penjara tiga bulan pada Isnin kerana mengendalikan operasi premis itu tanpa lesen yang sah.

Source: DailyExpress_MY | Read more ⮕

UMONLINE: JMI dapat kontrak baharu RM3.5 jutaKontrak melibatkan pembekalan, penghantaran, pemasangan, pengujian, pentauliahan dan penyelenggaraan sistem loket untuk Hospital Petrajaya

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: SMK Munshi Abdullah perlu RM3 juta untuk baik pulihJabatan Kerja Raya (JKR) menjangkakan proses baik pulih bakal memakan masa enam bulan untuk disiapkan.

Source: UMonline | Read more ⮕

DAILYEXPRESS_MY: Sabah now a major player: 1,100 locals employed at RM3 billion solar glass plantKota Kinabalu: The opening of the RM3 billion Sabah Kibing Solar New Materials (M) Sdn Bhd Factory is a testament to the success of the State Government’s Hala Tuju Sabah Maju Jaya (SMJ) Development Plan, said Chief Minister Datuk Seri Hajiji Noor.

Source: DailyExpress_MY | Read more ⮕

FMTODAY: Perlu sesuaikan harga makanan jika ayam naik, kata peniagaPenyesuaian harga makanan bergantung kenaikan harga ayam di pasaran, kata peniaga selepas penamatan subsidi dan kawalan harga mulai hari ini.

Source: fmtoday | Read more ⮕