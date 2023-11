Harga ayam dijangka kekal

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

THESUNDAILY: Fomca: Pengapungan harga ayam, pengguna perlu bijak buat perbandingan hargaKUALA LUMPUR: Susulan bermulanya pengapungan harga ayam hari ini, pengguna disaran bijak memilih lokasi bagi membeli bahan mentah itu pada harga yang ...

Source: theSundaily | Read more ⮕

THESUNDAILY: Pengapungan harga ayam: Pembeli lega harga tak naik, bekalan cukupKUALA LUMPUR: Orang ramai menarik nafas lega berikutan tiada kenaikan harga ayam selepas kerajaan melaksanakan pengapungan harga bagi bahan mentah ter...

Source: theSundaily | Read more ⮕

THESUNDAILY: Tiada caj pemotongan ayam di Melaka selepas pengapungan hargaMELAKA: Tiada lagi caj pemotongan ayam dikenakan kepada pengguna di Melaka selepas pelaksanaan pengapungan harga ayam bermula hari ini. Pengarah Kemen...

Source: theSundaily | Read more ⮕

FMTODAY: Perlu sesuaikan harga makanan jika ayam naik, kata peniagaPenyesuaian harga makanan bergantung kenaikan harga ayam di pasaran, kata peniaga selepas penamatan subsidi dan kawalan harga mulai hari ini.

Source: fmtoday | Read more ⮕

UMONLINE: Restoran Hameediyah masih kekal harga hidangan berasaskan ayamRestoran Hameediyah masih kekal harga hidangan berasaskan ayam

Source: UMonline | Read more ⮕

FMTODAY: Harga petrol, diesel kekalHarga RON97 kekal pada RM3.47, sementara RON95 dan diesel masing-masing RM2.05 serta RM2.15 seliter.

Source: fmtoday | Read more ⮕