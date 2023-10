Hanya mahu beri yang terbaik – Liza Hanim tidak kejar kejuaraan Gv10

PETALING JAYA: Penyanyi, Liza Hanim, 43, enggan meletakkan harapan terlalu tinggi untuk bergelar juara All Star Gegar Vaganza (GV10).

Kata Liza pada sidang media semalam, dia hanya ingin melakukan yang terbaik dan enggan membebankan diri dengan harapan sedemikian.“Semua peserta ada peluang, kami nak survive dan berikan yang terbaik.Liza, pada konsert ke-6 semalam mempertahankan kedudukan pertama dengan markah keseluruhan 76.75 peratus.Dalam masa yang sama, Liza juga memaklumkan tidak mengejar kedudukan teratas setiap minggu dalam pertandingan itu.

“Saya cuma mahu berseronok. Alhamdulillah, saya lega sebab dapat berikan persembahan terbaik,” ujarnya.

