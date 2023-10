Hanya berlaku jujur, Siti Nordiana tiada niat buka kisah lama untuk lariskan buku.

KUALA LUMPUR: Penyanyi, Siti Nordiana menafikan sengaja menceritakan semula kisah cinta dengan arwah Achik Spin untuk melariskan buku autobiografinya, Life Goes On.

Kata Nana, dia hanya berlaku jujur tatkala ditanya perkara itu sewaktu hadir ke sesi wawancara bersama radio Sinar baru-baru ini.“Saya hanya berlaku jujur bila disoal Dina Nadzir dan Falyq Hikyle tentang perkara tersebut.Autobiografi itu, yang diterbitkan pada 8 September 2018 memperincikan kisah jatuh bangun Siti Nordiana dalam dunia hiburan dan cerita peribadi termasuk pengalaman bergelar ibu tunggal.

Bagaimanapun tindakan Nana berkongsi semula kisah cinta dengan arwah Achik mengundang rasa kurang senang segelintir netizen.

