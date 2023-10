Hantar 12 wakil rakyat PKR ke Palestin, gesa Pemuda Umno

Ketua Pemuda Umno Dr Akmal Saleh berkata KPM tidak perlu tunduk dengan desakan membatalkan Minggu Solidariti Palestin. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA: Pemuda Umno mencadangkan 12 wakil rakyat kerajaan yang membantah penganjuran Minggu Solidariti Palestin menyertai misi kemanusiaan di Palestin. Ketuanya, Dr Akmal Saleh, berkata ia bagi memberi kefahaman lebih jelas kepada individu masih tidak cakna terhadap konflik di Gaza dan penderitaan dihadapi rakyat Palestin.“Ia banyak berkait soal bagaimana kita boleh tingkatkan kesedaran secara terpimpin terhadap konflik Palestin-Israel. KPM (Kementerian Pendidikan) wajar terus laksanakan,” katanya di Facebook.

Sabtu lalu, 12 wakil rakyat PKR termasuk Ahli Parlimen dan Adun menggesa KPM mengkaji semula keputusan menganjurkan Minggu Solidariti Palestin di sekolah dan institusi pendidikan awam yang bermula semalam. headtopics.com

Dalam kenyataan bersama, mereka menjelaskan keputusan mengadakan program sedemikian patut dikaji semula supaya sekolah dan institusi awam bebas daripada unsur dendam dan keganasan. Wakil rakyat berkenaan adalah Ahli Parlimen Gopeng Tan Kar Hing, Ahli Parlimen Petaling Jaya Lee Chean Chung, Ahli Parlimen Miri Chiew Choon Man, Adun Kebun Bunga Lee Boon Heng, Adun Rawang Chua Wei Kiat, Adun Semambu Chan Chun Kuang dan Adun Simpang Pulai Wong Chai Yi.

Selain itu, Adun Chuah Yew Boon Lye, Adun Bukit Tambun Goh Choon Aik, Adun Kajang David Cheong Kian Yong, Adun Bukit Batu Arthur Chiong Sen Sern serta Adun Bakar Arang Adam Loh Wei Chai. Akmal menambah, KPM tidak perlu tunduk dengan mana-mana desakan untuk membatalkan program berkenaan, sambil menyokong penganjuran itu diadakan di sekolah. headtopics.com

