Hamzah Zainudin: Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu pada 23-25 Nov ini

: Perhimpunan Agung Tahunan Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) akan berlangsung dari 23 hingga 25 Nov 2023 ini, di Ideal Convention Centre (IDCC), Shah Alam.dalam kenyataan hari ini berkata perkara itu diputuskan pada mesyuarat majlis pimpinan tertinggi parti malam tadi yang dipengerusikan Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin.

Menurut Hamzah Jawatankuasa Induk Perhimpunan Agung Tahunan itu akan dipengerusikan Naib Presiden Datuk Dr Radzi Jidin. “Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu bermula dengan perasmian sayap-sayap Bersatu pada 23 November 2023, sebelum diikuti Perhimpunan Agung pada 24 dan 25 November 2023,” katanya.

Hamzah berkata mesyuarat itu juga antara lain membincangkan kedudukan Ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Dzulkarnain Abdul Khalid dan Lembaga Disiplin Bersatu telah menghantar surat tunjuk sebab kepada Iskandar Dzulkarnain sebelum mengambil sebarang tindakan. headtopics.com

Sebelum ini dilaporkan Iskandar Dzulkarnain memutuskan untuk menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, setelah meneliti rintihan berterusan pengundi dan mengambil kira keperluan mendesak untuk menangani masalah krisis kenaikan kos sara hidup di kawasannya. -

