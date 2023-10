Hamzah Zainudin: Bersatu to hold AGM from Nov 23-25

: Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) will be holding its annual general assembly at the Ideal Convention Centre (IDCC) in Shah Alam from Nov 23-25, party secretary-general Datuk Seri Hamzah ZainudinIn a statement today, he said this was decided at the Supreme Council meeting chaired by party president Tan Sri Muhyiddin Yassin last night.

Hamzah said among other matters discussed in last night’s meeting was the position of Kuala Kangsar MP Datuk Iskandar Dzulkarnain Abdul Khalid, adding that the party’s disciplinary board has issued him a show cause letter.

Iskandar Dzulkarnain on Oct 12 declared his support for Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim’s leadership after considering the ongoing pleas of his constituents and the urgent need to address cost of living issues in his constituency. - headtopics.com

Read more:

theSundaily »

Hamzah Zainudin: Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu pada 23-25 Nov iniKUALA LUMPUR: Perhimpunan Agung Tahunan Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) akan berlangsung dari 23 hingga 25 Nov 2023 ini, di Ideal Convention ... Read more ⮕

Bersatu issues Kuala Kangsar MP showcause letter over support for govtThe party’s secretary-general Hamzah Zainudin said Bersatu’s top leadership discussed Iskandar Dzulkarnain’s position yesterday. Read more ⮕

Ahli Parlimen Kuala Kangsar diminta jawab surat tunjuk sebab sokong PMSetiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainudin berkata langkah itu dibuat sebelum sebarang tindakan diambil ke atas beliau mengikut perlembagaan parti. Read more ⮕

Customs to blacklist companies misusing import licences, says DGAnis Rizana Zainudin warns of strict action against those smuggling illicit liquor. Read more ⮕

PN tak selesa lihat PAS Perlis ‘bergolak’, kata timbalan pengerusiKetua Bersatu Perlis Abu Bakar Hamzah mendakwa ‘pergolakan’ itu melibatkan isu kefahaman agama, susun atur gerak kerja dan pentadbiran negeri. Read more ⮕

Uproar in Dewan over Langkawi MP’s ‘lewd invitation’ to KokSeputeh MP Teresa Kok slams Bersatu’s Suhaimi Abdullah for being obscene and having ‘impure thoughts’. Read more ⮕